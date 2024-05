Nel video l’intervista a Paolo Trande, Candidato Europee Alleanza Verdi-Sinistra

Da medico, la priorità naturale del dottor Paolo Trande, candidato alle europee nella circoscrizione Nord-Est con Alleanza Verdi-Sinistra è la sanità. Una sanità pubblica giusta ed equa, possibile solo superando i problemi che attualmente la stanno incrinando. L’impegno di Trande, se eletto, è quello di portare in Europa le proposte di maggiori investimenti in ambito sanitario. Da portare a Strasburgo, anche il “modello Emilia-Romagna”, anche se ultimamente sta mostrando qualche debolezza, sostiene Trande. Ciò che è certo per il candidato di Alleanza Verdi-Sinistra è che senza Europa il benessere della nostra regione non può progredire