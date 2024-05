Non può veramente essere solo il 6° posto l’obiettivo del Modena Volley per il prossimo campionato.

Nella presentazione del nuovo roster, coach Alberto Giuliani e il ds Alberto Casadei hanno volutamente tenuto i fari spenti sulle ambizioni della nuova squadra.

“Almeno il 6° posto”, così ha detto Casadei. E noi aggiungiamo: almeno il 6° posto non significa che non possiamo puntare più in alto.

La campagna acquisti – con otto giocatori nuovi – è stata veloce e funzionale, anche se è sufficiente guardare i nomi di alcuni giocatori per notare che provengono da squadre non di primissima fascia dell’ultima stagione e. qualcuno, con la carta d’identità ben oltre la trentina.

“Abbiamo fatto il massimo con le risorse disponibili”, ha aggiunto lo stesso Casadei, riferendosi al fatto che le risorse non erano illimitate.

Ricapitolando: la nuova rosa della squadra è composta dal palleggiatore argentino Luciano De Cecco e dal suo vice, il giovane olandese Sil Meijs; gli opposti saranno l’austriaco Paul Buchegger e il libico Ahmed Ikhbayri, scoperto al torneo di Pasqua a Dubai; gli schiacciatori sono il confermatissimo Vlad Davyskiba, il promettente cubano Josè Miguel Gutierrez, il navigato Jacopo Massari e un Tommaso Rinaldi da rilanciare; i centrali sono il rampante Pardo Mati, il veterano Dragan Stankovic e gli azzurri Giovanni Sanguinetti e Simone Anzani, attualmente impegnati con la Nazionale nella Volleyball Nations League; i due liberi, infine, saranno Filippo Federici e Riccardo Gollini.

Forse il dichiarato obiettivo del 6° posto non accenderà la fantasia dei tifosi e non creerà folle oceaniche al botteghino degli abbonamenti, ma l’Anno Zero della ricostruzione del Modena Volley parte, in ogni caso, sotto buoni auspici.