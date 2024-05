Nel video le interviste a:

Davide Verri, Candidato Sindaco Carpi

Annalisa Arletti, Candidata Sindaca Carpi

Monica Medici, Candidata Sindaca Carpi

Riccardo Righi, Candidato Sindaco Carpi

Infrastrutture strategiche non solo per gli imprenditori ma anche per i cittadini, il nodo parcheggi, il futuro di Aimag. Sono solo alcuni dei punti toccati nella serata di ieri in un confronto pubblico organizzato da Cna, Confcommercio, Lapam Confartigianato e Confesercenti per chiedere ai candidati sindaci di Carpi quali interventi concreti hanno in programma per agevolare il tessuto economico della città dei Pio. A esporre le proprie idee e prospettive i candidati Davide Verri della lista Forza del Popolo, Annalisa Arletti per il centrodestra, Roberto Righi per il centrosinistra e Monica Medici per la lista Carpi Futura. Tensione e differenza di vedute forti sono emerse sullo spinoso tema di Aimag, per la quale tutti i candidati auspicano un’autonomia nei confronti di Hera, anche se non sono mancati affondi all’immobilismo dell’amministrazione uscente. Altro tema caldo quello dell’accessibilità al centro storico e forti divergenze su dove dovrebbe sorgere un nuovo parcheggio. Tutti i candidati hanno convenuto tuttavia di dover mantenere saldo e costante un dialogo con le associazioni di categoria