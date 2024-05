Charles Leclerc è la conferma vivente di quanto sia difficile essere profeta in patria.

Il pilota monegasco della Ferrari conosce ogni centimetro dell’asfalto del circuito di Montecarlo, eppure finora – in tutta la sua carriera – non vi ha mai colto grandi risultati: due pole position, si, ma nessuna vittoria.

Stavolta potrebbe essere la volta buona, su una pista dove la maggior potenza della Red Bull conterà meno.

Leclerc ce la metterà tutta per sfatare questo tabù: “Il podio non mi basta”, ha dichiarato. “Siamo vicini a Red Bull e McLaren in qualifica e qui a Montecarlo è decisiva”, ha aggiunto il pilota della Rossa.

Per i bookmakers della Formula 1, tuttavia, non ci sono dubbi: anche per il Gran Premio di Monaco il favoritissimo è Max Verstappen.

L’olandese, però, preferisce tenere un basso profilo: “Questa pista non si adatta benissimo alle caratteristiche della Red Bell, soffriamo su cordoli e avvallamenti. E per il Mondiale Piloti è ancora tutto aperto”, ha dichiarato Verstappen.

Le due sessioni di prove libere del pomeriggio forniranno i primi segnali, più o meno incoraggianti, per la Ferrari, per Leclerc e per tutti gli altri.