Solo il 5,4% dei laureati Unimore non lavora, a un anno dal conseguimento della laurea. Lo rileva il Rapporto di AlmaLaurea 2024, per quanto riguarda la condizione occupazionale, mostrando ancora una volta per l’Università di Modena e Reggio-Emilia tassi di occupazione superiori alla media regionale e nazionale, oltre a una retribuzione media dei laureati e laureate di primo e secondo livello che continua a crescere. A un anno dal conseguimento del titolo triennale, il tasso di occupazione si attesta all’81,9%. Il rapporto mette in evidenza anche i numeri relativi ai laureati di secondo livello (o magistrali), che mostrano un tasso di occupazione dell’84,8% a un anno dal conseguimento del titolo (contro una media nazionale del 75,7% e regionale del 79,1%), una percentuale che sale significativamente a cinque anni dalla laurea, del 91,3%. In merito alle retribuzioni, il report evidenzia una media di 1.506 euro mensili netti a un anno dalla laurea, valore che tende ad incrementare ulteriormente a cinque anni dal conseguimento del titolo, portandosi a 1.840 euro. Ma dove lavorano gli studenti e studentesse Unimore? Il 74,2% nel settore privato, il 24,8% nel pubblico; un 1% nel non-profit. L’ambito dei servizi assorbe il 66,1%, mentre l’industria accoglie il 32,7% degli occupati; 1,1% la quota di chi lavora, invece, nel settore dell’agricoltura.