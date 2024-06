Nel video l’intervista a Serena Ballista, Casa delle Donne Modena

Il femminicidio di Anna Sviridenko è tornato a scuotere l’opinione pubblica. Vicine alla famiglia della vittima di quest’ultimo femminicidio che si è consumato sul nostro territorio, diverse associazioni. Alcune hanno avviato una raccolta fondi in sostegno ai genitori di Anna che a breve dovrebbero raggiungere San Felice dalla Bielorussia, la loro terra. La loro intenzione, come è stato detto, è quella di riportare a casa la salma della figlia. Altre associazioni hanno indetto invece manifestazione per urlare contro una strage di donne che sembra non avere fine. La prima si svolgerà proprio a San Felice dove la dottoressa aveva fissato un punto di appoggio per poter gestire sia il lavoro che si svolgeva in parte in Austria in parte a Modena, presso il Policlinico cittadino, che i suoi adorati bambini di tre e quattro anni. Il ritrovo alle 10.30 nella piazza antistante l’ex municipio. Una seconda lunedì prossimo 17 giugno a Modena alle ore 18,30 in Piazza Grande dove si svolgerà un sit in promosso dalla Casa delle Donne. L’associazione contro la violenza sulle donne lancia un grido di allarme sul fenomeno dei femminicidi e una richiesta alla cittadinanza, quella di non abituarsi a questa mattanza.