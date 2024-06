Nel video l’intervista a Chiara Domeniconi, Scrittrice e Poetessa

Un dubbio amletico, anzi due: essere o non essere scrittrice? Essere o non essere poetessa?

Chiara Domeniconi ha risolto cosi: sia scrittrice che poetessa, per non farsi mancare nulla nella sua arte e passione dello scrivere

Chiara Domeniconi racconta come la sua esperienza di vita abbia contribuito a creare uno stile ben definito della sua scrittura, in particolare della sua poesia.

Di vari generi (anche per bambini, ad esempio), Chiara Domeniconi ha scritto oltre 20 libri: alcuni dei quali tratti dalla propria vita, esperienze vere, vissute.

Quali libri ci presenta oggi?

La famiglia Chiara Domeniconi è originaria di Cesena, ma lei è nata a Sassuolo e vive da a nni a Modena. Nei suoi libri, quanto c’è di Romagna e quanto di Modena?