Sfiorano i 40 mila gli accessi totali presso i 21 Cau attivi dal primo novembre 2023 fino al 14 gennaio 2024. Nel territorio regionale sono salite a 24 le strutture presenti da Piacenza a Rimini, mentre in provincia di Modena sono oltre 1300 le persone che hanno usufruito dei Centri Assistenza Urgenza. I punti di Castelfranco Emilia e Finale hanno iniziato la loro attività a dicembre, mentre quello di Fanano aprirà il prossimo 29 gennaio. Osservando il bilancio sui primi risultati dei Cau, si osserva che l’82% degli accessi avviene in orario diurno, mentre le richieste riguardano prevalentemente problemi ortopedici, gastrointestinali e altri disturbi minori, tutte urgenze a bassa complessità. L’84% dei pazienti sono stati curati all’interno delle strutture presenti nella Regione, e, stando ai recenti monitoraggi, sono migliorati i tempi medi di attesa: 1 ora nell’ultima settimana. Sul territorio modenese, a Castelfranco Emilia gli accessi totali sono stati 880, con una media di circa 31 al giorno. Numeri positivi anche per il Cau di Finale Emilia, dove il 93% delle persone accolte ha risolto i propri problemi senza poi passare dai Pronto Soccorso o altre strutture sanitarie. Stando ai recenti dati, è una risposta soddisfacente, secondo la Regione, quella proveniente dai Centri Assistenza Urgenza, ideati e adibiti per alleggerire il carico delle altre strutture sanitarie.