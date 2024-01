Come nemmeno nel peggiore degli incubi in appena due settimane il Carpi ha probabilmente buttato via tutto quello che aveva faticosamente costruito nel girone di andata. A -11 dalla vetta i biancorossi non possono più guardare la classifica, ma devono pensare solo alla prossima gara di domenica a Lodi col Fanfulla, come spiega capitan Calanca.

Pur col miglior attacco del girone il Carpi è scivolato addirittura fuori dalla zona playoff, gravato da una fase difensiva che ha visto la porta biancorossa violata già 24 volte in appena 19 giornate. Troppo per fare sogni d’alta quota.

Dopo il deludente 1-1 col Borgo San Donnino i tifosi hanno chiesto di incontrare i biancorossi per pretendere il massimo impegno fino alla fine. Un faccia a faccia che secondo Calanca ha dato grande energia alla squadra.