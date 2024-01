Nel video l’intervista all’imprenditore Christian Giannini

È stato spesso teatro di spaccio e di aggressioni, di momenti di paura e di gravi casi di cronaca, come l’omicidio di un giovane pakistano. Ma il parco Novi Sad, a poca distanza da altre zone fragili come la stazione delle corriere e dei treni, non vuole essere collegato solo al degrado e alla violenza. Lo dicono i gestori del locale che sorge nel cuore dell’area, il Novi Park. Il locale, da molti conosciuto come ex Gossip, è stato rilevato da sei mesi da tre giovani imprenditori, Christian, Nico ed Ernest, il cui scopo è quello di combattere il degrado con la musica e l’intrattenimento.Lottare contro la “brutta fama” del Novi Sad per fare del parco un luogo di ritrovo anche la sera, dando spazio, contemporaneamente, ad artisti modenesi di talento, tra emergenti e volti noti.L’esistenza stessa di un punto di aggregazione positivo, a questo credono i titolari, può aiutare a rivalutare il parco, a ripopolarlo di persone che vuole divertirsi e non delinquere