Numerose scritte in vernice rossa sono comparse sui muri esterni della scuola media “San Giovanni Bosco” di Campogalliano, contro i vaccini, la digitalizzazione e l’ecosostenibilità. Ad accompagnare le scritte i consueti loghi del gruppo ViVi. Dura la condanna che arriva dalla sindaca Paola Guerzoni: “La rabbia è tanta – ha commentato la prima cittadina che ha già presentato denuncia ai Carabinieri di Campogalliano e si è mobilitata per far rimuovere nel minor tempo possibile il deturpamento.