Il 7 febbraio segna un evento speciale nel mondo della musica italiana: è il compleanno di Vasco Rossi, il leggendario rocker di Zocca, che compie 72 anni. In un momento in cui il mondo della musica si concentra sempre più sui giovani talenti e sulle nuove tendenze – Festival di Sanremo docet –, l’icona vivente del rock italiano continua a dimostrare la sua immensa popolarità e il suo impatto duraturo sulla cultura, non solo quella musicale. La sua grinta, la sua voce graffiante sono da sempre il suo marchio di fabbrica, inconfondibile. Ora è tutto inciso su una moneta da cinque euro in argento rodiato, quella dedicata alla sua “Albachiara”, divenendo ufficialmente un simbolo nazionale, a testimonianza della sua immortalità. Da una parte, il testo della canzone, mentre sul rovescio “una ragazza raffigurata mentre cammina ‘per strada mangiando una mela coi libri di scuola'”. Insomma, quale migliore regalo per il Blasco che oggi, nella sua casa di Los Angeles, spegne la sua 72esima candelina e, anche se gli anni passano, non smette di emozionare. Di strada ne ha fatta il buon Vasco Rossi da quando, 41 anni fa, salì sul palco dell’Ariston per cantare a squarciagola la sua “Vita Spericolata”. Quella volta, al Festival di Sanremo fu anche l’ultima. La canzone arrivò penultima, ma poi diventò un cult. E continua ad esserlo tutt’ora, con un nuovo tour ormai alle porte che anche questa volta ha collezionato il “tutto esaurito”. Una cosa, quindi, è certa: la sua musica continuerà a risuonare nelle orecchie e nei cuori degli italiani ancora per molto tempo. Buon compleanno, Vasco!