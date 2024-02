Esordio ieri sera per la 74esima edizione del Festival di Sanremo, condotto per la quarta volta da Amadeus. Oltre alla presenza a sorpresa dell’ex calciatore Zlatan Ibrahimovic, ha colpito soprattutto la prestazione di Marco Mengoni come co-presentatore. Uno spettacolo all’insegna della musica, delle emozioni del Teatro Ariston e dell’abbigliamento variegato dei protagonisti dell’evento. Nella prima serata sono state svelate al pubblico le canzoni in gara, tra le quali spicca per i modenesi “Pazza di Te”, del duo composto dal cantante sassolese Nek e dall’amico Francesco Renga. Nella Top 5 dopo l’apertura del Festival, Loredana Bertè comanda la classifica grazie al suo brano “Pazza”. Che prima serata è stata per gli abitanti della Città della Ghirlandina? Pareri positivi e negativi, ma c’è anche chi non l’ha proprio guardato.