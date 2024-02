Il Carpi di Mister Serpini ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria importante a Sorbolo, contro il Lentigione. I biancorossi proseguono la preparazione verso i prossimi impegni, con la sosta che fermerà il campionato di Serie D in questa settimana. La corsa al primo posto, distante sei punti dalla squadra biancorossa, ricomincerà il 18 febbraio alle 14.30 in casa contro il Sant’Angelo. Per il sabato della settimana corrente è intanto in programma un’amichevole in famiglia per il Carpi, in cui la squadra biancorossa sarà impegnata allo Stadio Cabassi alle 10.30. Mister Serpini vuole mantenere alta la concentrazione dei suoi giocatori, che per la prima volta in questa stagione hanno collezionato tre vittorie consecutive, in cui i biancorossi hanno subito solo due reti, entrambe nel successo casalingo contro la Pistoiese. E’ un Carpi più voglioso e aggressivo quello sceso in campo nelle recenti gare, ma guai a perdere di vista il Ravenna in cima al Girone D, reduce da 4 punti nelle ultime tre partite di campionato. Dal campo arrivano aggiornamenti sui giocatori a disposizione dell’allenatore. Rimangono ai box solo Bouhali e Maini, mentre si allenano a parte Sabattini e il nuovo arrivato Beretta, che Serpini punta ad avere già nella sfida al Cabassi contro il Sant’Angelo. I prossimi avversari del Carpi sono al momento 14esimi in classifica, in piena zona playout, e nell’ultima gara contro l’Aglianese sono tornati a vincere dopo quattro gare senza successi.