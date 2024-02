Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina alle 9.30 a Soliera per un incendio in una palazzina di quattro piani situata nel centro cittadino tra via del Mille e via Mazzini. Le fiamme sarebbero partite dalla copertura del tetto nel quale è attivo un cantiere. Restano ancora da chiarire quali possono essere state le cause dell’innesco. I residenti sono stati fatti evacuare. Sul posto anche il 118 in via precauzionale ma fortunatamente non si segnalano né feriti né intossicati.