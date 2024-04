Tragico incidente poco dopo le 16 di oggi sulla strada provinciale 623 via Passo Brasa, tra Guiglia e Zocca, poco prima di Roccamalatina. Una moto guidata da un giovane motociclista di 22 anni si è scontrata con un’autovettura ed ha preso fuoco. La squadra dei Vigili del fuoco di Vignola è intervenuta per spegnere le fiamme e recuperare il corpo del centauro purtroppo deceduto sul colpo. Sul posto per i rilievi di rito la polizia locale dell’Unione Terre di Castelli e l’ambulanza.