Nel video l’intervista a Giulio Pinali, opposto Modena Volley

Parola d’ordine: battere Cisterna, domenica (ore 19) al PalaPanini.

Per il Modena Volley è una missione: sconfiggere la squadra della provincia di Latina diventa assolutamente indispensabile per recuperare l’8°posto e continuare a sperare nella rincorsa ai playoff scudetto (dovendo poi affrontare Taranto, Trento, Catania e Piacenza: calendario con due partite più agevoli e altre due quasi proibitive).

Classifica alla mano, Cisterna è la sola concorrente a questo piazzamento: al momento, dopo la crisi di risultati della squadra gialloblu, ha scavalcato il sestetto di coach Giuliani e ora lo sopravanza proprio di tre punti, tre punti che sarebbero azzerati in caso di vittoria netta e indiscutibile da parte del Modena Volley.

Anche Giulio Pinali – rientrato domenica prossima dopo un lungo infortunio alla caviglia – in conferenza stampa, ha confermato l’importanza di questa partita.