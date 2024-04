Nel video le interviste a:

– Giorgio Razzoli, Presidente CambiaMo

– Gaetano Venturelli, Presidente Acer

E’ stato un momento di emozione per chi oggi ha ricevuto le chiavi di quella che sarà la propria abitazione dopo aver partecipato al bando Periferie per l’assegnazione dei nuovi alloggi di Abitare sociale nel complesso a cui si accede ora da via Forghieri che collega via Finzi e via del Mercato. I nuovi alloggi sono stati realizzati dalla società di trasformazione CambiaMo.

Oltre ai 33 appartamenti realizzati nella nuova palazzina Lotto B, gestiti da Acer e che entrano a far parte del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, ulteriori 25 fanno parte del patrimonio Ers. 5 di questi per agevolare soluzioni abitative sono rivolti a esponenti delle forze dell’ordine. I contratti di locazione degli alloggi Ers sono ridotti del 20% rispetto al minimo definito negli accordi territoriali stipulati con le associazioni sindacali. I canoni mensili oscillano dai 389 ai 464 euro mensili.

A ricevere le chiavi questa mattina tra gli altri anche Domenico, che presta servizio nelle forze dell’ordine insieme alla moglie Antonella e Fanta insieme al marito e alla loro piccola bambina.