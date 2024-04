Nel video intervista a Stefano Odorici, Presidente Associazione Nazionale Alpini – Sezione Modena

Ladri in azione nella notte in via Luzzo. Ad essere stata presa di mira, la sede della sezione modenese degli Alpini, ritrovata devastata da alcuni ignoti che, indisturbati, hanno prima scardinato la porta posteriore, quella che affaccia sulle scuole elementari “Don Milani”, per poi introdursi all’interno della struttura. Ad accorgersene, questa mattina, il segretario.

Secondo una prima ricognizione dei danni fatta dagli uomini della Polizia di Stato, intervenuti per svolgere tutti gli accertamenti del caso, oltre ai danni i malviventi sarebbero riusciti a portare via un computer e un generatore della Protezione Civile. Pare che il museo non sia stato toccato. Un sospiro di sollievo, per i volontari che all’interno ne custodiscono pezzi di grande valore storico, tra cui divise, medaglie, elmetti, tutti risalenti alla Prima e Seconda Guerra Mondiale.