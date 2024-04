Nel video intervista a Massimo Mezzetti, Candidato sindaco di Modena

Un centro storico con sempre meno auto. È questa la visione del candidato sindaco di centrosinistra Massimo Mezzetti, che propone nel suo programma una pedonalizzazione progressiva del centro, secondo un modello esportabile anche in altri quartieri della città. Ovviamente il primo passo sarebbe Largo Sant’Agostino, che Mezzetti immagina come il salotto culturale per dare il benvenuto a cittadini e turisti nel cuore di Modena.

Ma il progetto di Mezzetti non si fermerebbe qui. Valutando attentamente le varie aree e i parcheggi annessi, l’obiettivo è di rendere il centro sempre meno frequentato dalle auto a favore dei pedoni, seguendo il modello che stanno mettendo in atto numerose città europee.