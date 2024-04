Nel video le interviste a:

Andrea Bosi – Assessore Lavori Pubblici

Alessandra Filippi – Assessora all’ambiente e alla viabilità

La rigenerazione urbana dei rioni Sacca e Crocetta a nord della città vede la fine di un altro tassello, quello di Largo Pucci, a due passi dall’RNord e in zona fortemente strategica. La presentazione questa mattina. Una piazza completamente riqualificata

Oltre a realizzare aree di socialità e zone verdi, la riqualificazione di questo progetto è passato anche attraverso una revisione della viabilità, che non a tutti è piaciuta per il rallentamento che provoca il restringimento della carreggiata. Punto sul quale invece l’Assessore Filippi insiste ritenendo quanto mai necessario moderare la velocità soprattutto in quella specifica zona non solo per la tutela dell’ambiente ma anche ed in particolare per la sicurezza delle persone.