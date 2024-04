I fischi della curva Montagnani e i cori “Bianco Vattene” sono stati la colonna sonora della “Notte Gialla” di ieri sera al Braglia, davanti a oltre 15mila spettatori, finita decisamente male. Al Catanzaro è bastato un filo di gas per vincere 3-1. Dopo 25 minuti era già in vantaggio di due reti: prima Iemmello, poi Vandeputte. Con vistose responsabilità della difesa canarina. Ma il Modena non stacca la spina, resta in partita e la riapre al 34′ con il gol di Luca Tremolada, al culmine di una mischia in area calabrese, riaccendendo speranze di rimonta. Ma, nella ripresa, la “furia gialla” si spegne presto: l’unica occasione cera capita a Duca, parata di Fulignati, e sul ribaltamento di fronte, Iemmello serve un assist d’oro a Ambrosino: gol dell’1-3, poi annullato dal Var per fuorigioco di Iemmello. Ma il terzo gol del Catanzaro arriva comunque al 70′: Sounas tiene palla in area, la difesa del Modena dorme, arriva Iemmello, che tira e segna il gol che mette in ghiaccio l’1-3 definitivo. Nel finale, due salvataggi di Seculin evitano un passivo più pesante. Dopo la decima sconfitta in campionato, il presidente Rivetti ha deciso di dar retta ai “mugugni” dei tifosi e di esonerare Bianco. La triste ammissione del fallimento.

E in un comunicato diffuso in mattinata, il Modena Football Club ringrazia Bianco per “la professionalità e la dedizione dimostrate”. La nuova guida tecnica – si legge nella nota – verrà comunicata nelle prossime ore. Si attende quindi di conoscere chi sarà il tecnico che prenderà la guida della prima squadra. La scelta secondo le voci che si rincorrono dovrebbe ricadere tra Moreno Longo il più accreditato, Pier Paolo Bisoli e Cristian Bucchi.