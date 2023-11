Nel video, le interviste a:

Colonnello Antonio Caterino, Comandante Arma dei Carabinieri

Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena e Nonantola

I Carabinieri modenesi hanno celebrato la ricorrenza della “Virgo Fidelis”, la patrona dell’Arma, in una chiesa di San Biagio completamente ripristinata e restituita alla cittadinanza. La santa messa è stata presieduta dall’Arcivescovo di Modena Monsignor Erio Castellucci nell’affascinante edificio religioso risalente al 1319. Una tradizione, quella dell’Arma che abbraccia la storia e che coincide con la giornata dell’orfano e con l’82° anniversario dell’eroica a battaglia di Culqualber. Un culto che iniziò subito dopo l’ultimo conflitto mondiale e che prese come simbolo sacro la Madonna “Virgo Fidelis” proprio perché ispirata alla fedeltà quale sentimento cardine del lavoro dei Carabinieri. Un momento religioso importante che ha portato con sé la celebrazione anche dell’impegno di tutti i componenti dell’Arma e delle forze dell’ordine che in nome della Fedeltà ogni giorno arrivano a rischiare la vita.