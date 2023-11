Nel video, le interviste a:

Monica Dotti, Coordinatrice del Centro LDV AUSL di Modena

Alessandro De Rosa, Psicologo e psicoterapeuta di LDV

Era l’anno 2011 quando il “Centro Liberiamoci dalla Violenza” dell’Ausl di Modena, aprendo per la prima volta le sue porte, si chiedeva se gli uomini autori di maltrattamenti avrebbero mai accettato la sfida del cambiamento. Per migliorarsi. Per assumersi la responsabilità dei comportamenti agiti e delle conseguenze che hanno comportato su partner e figli. Da allora, di strada, il centro modenese ne ha fatta. In 12 anni di attività, ha preso in carico, infatti, 582 uomini (una 60ina oggi), accompagnandoli in un percorso con psicologi-psicoterapeuti specializzati sul tema.

Oltre all’accesso volontario, dal 2019 è in atto un protocollo con la Questura di Modena che, in base ad indicazione normativa, invia al Centro gli uomini ammoniti dal per violenza domestica e stalking.