Nel video, le interviste a:

Giuliano Barbieri, Co-segretario provinciale Si.na.gi Modena

William Leonelli, Membro del direttivo Si.na.gi Modena

Serrande abbassate per le edicole modenesi. Si tratta di una manifestazione nazionale che ha incontrato molta partecipazione anche nella nostra provincia. Un pomeriggio di chiusura con un cartello che spiega le principali richieste degli edicolanti: il rinnovo, agli editori, del contratto scaduto dal 2009, un compenso fisso per ogni copia ricevuta in edicola.

Al Governo e al Parlamento gli edicolanti chiedono invece che una parte consistente degli aiuti all’editoria sia riservato stabilmente alle edicole sotto forma di bonus e credito di imposta a fronte di costi sostenuti per le loro attività. Tra le richieste anche il ripristino del servizio di rilascio dei certificati anagrafici e la possibilità di introdurne altri. Delle 211 edicole presenti in provincia, più della metà hanno aderito alla manifestazione.