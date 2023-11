Nel video, l’intervista a Sofia Costanzini, Osservatorio Unimore

Anche in Emilia-Romagna le temperature scenderanno vertiginosamente nel weekend. Nuove masse di aria fredda porteranno forti gelate notturne e clima rigido. Dopo il periodo di transizione, in cui le temperature erano tornate ad alzarsi, una nuova alta pressione punta verso Nord, innescando così la discesa di masse d’aria fredda verso il nostro Paese. Nel fine settimana, le temperature subiranno un vertiginoso crollo, con un assaggio di inverno anche in Emilia-Romagna. Per l’intera giornata di domani Arpae e la Protezione civile regionale hanno emanato un’allerta meteo di colore ‘giallo’ per piene dei corsi d’acqua, frane, vento e altri fenomeni.