Bologna, Parma e Modena: sono i tre comuni-incubo per gli automobilisti in transito in Emilia-Romagna.

È l’analisi dei risultati della ricerca del sito facile.it, in base ai dati del Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Il Comune di Modena, nel 2023, ha incassato 11,7 milioni di euro dalle multe in seguito alle violazioni del codice della strade.

In base a dati già comunicati nei mesi scorsi, gli introiti sarebbero addirittura più del doppio, ma il 55% degli incassi derivanti dalle contravvenzioni rilevate sul territorio modenese risulta tuttora inesigibile.

Il record di multe è di Bologna, con 31,6 milioni di euro incassati, davanti al comune di Parma, con 13,9 milioni. Modena occupa il 3° posto.

In regione, il comune più “magnanimo” nei confronti degli automobilisti è Forli, con un incasso da multe di appena 1,7 milioni.

Bologna, Parma e Modena – in questo ordine – si confermano ai primi tre posti anche nella speciale graduatoria delle “multe pro capite”, in rapporto al numero degli abitanti, benché le multe possano finire sul parabrezza anche di automobilisti non residenti in città: media-multa di 81 euro per abitante a Bologna, 71 euro a Parma, 63,3 euro a Modena.

Tra i piccoli comuni, sotto i 3mila abitanti, il più “esoso” è risultato Sant’Agata di Santerno, in provincia di Ravenna (appena 2.091 residenti), con 131mila euro incassati.