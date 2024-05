Nel video le interviste a:

– Irene Priolo, Vice Presidente Regione Emilia Romagna

– Marco Onofri, Fotografo

A distanza di un anno dall’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna, le storie e i volti dei protagonisti degli scatti di Marco Onofri fissano qualcosa che, sì è passato, ma anche qualcosa che, invece, è rimasto. ‘Quel che conta – Dieci ritratti a un anno dall’alluvione in Emilia-Romagna’ è il nuovo volume, presentato con la prefazione di Daria Bignardi, gli scatti di Marco Onofri e i testi a cura dell’Agenzia di informazione e comunicazione della Regione.

Tra i dieci ritratti anche quello della direttrice della biblioteca comunale Manfrediana di Faenza, Daniela Simonini; quella in cui si racconta Cristina che a Modigliana, per salvare i suoi cani, ha percorso 180 chilometri a piedi in una settimana. E ancora voce a Lara, Stefano, Maria Antonietta e Roberto, imprenditori fermati dalla frana sulla Strada provinciale 33. Ma c’è anche la storia di Tommaso, psicologo volontario di Faenza.

Ricco anche delle intense altre storie, il libro è stato stampato in circa 2mila copie, distribuito gratuitamente, anche allo stand della Regione Emilia-Romagna al Salone del Libro di Torino. Sarà inoltre donato alle biblioteche dell’Emilia-Romagna.