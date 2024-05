Il Modena l’obiettivo-playoff lo ha fatto naufragare da tempo, ma almeno Bisoli i suoi obiettivi li ha raggiunti: vincendo 3-2 ieri sera al “Rigamonti-Ceppi” di Lecco, i Gialli hanno terminato il loro campionato nella parte sinistra della classifica, al 10° posto, con 47 punti. E, per far piacere ai tifosi canarini, davanti alla Reggiana, almeno per differenza reti.

La partita di Lecco si è giocata in scioltezza da entrambe le squadre, ma è stata partita vera. Se ne accorge Gagno, che deve intervenire un paio di volte sul pericoloso attaccante del Lecco, Inglese. Dopo 2 minuti, uno sciagurato intervento di Degli Innocenti spalanca le porte del vantaggio al Modena: bravo Strizzolo ad approfittarne e a fulminare il portiere del Lecco, Melgrati. 0-1. Partita tutta in discesa, riaperta però da un errore pacchiano di Pergreffi: regala palla a Sersanti, che entra in area di rigore e in diagonale non lascia scampo a Gagno. 1-1, Nella seconda metà del primo tempo, le cose piu belle: a cominciare dallo splendido gol d’autore di Kleis Bozhanaj, con pallone all’incrocio dei pali. 1-2.

E poco dopo, Strizzolo indovina di sinistro il gol, su un cross di Battistella. 1-3.

Per Luca Strizzolo, 6 gol in campionato, superato Abiuso: senza i rigori di Palumbo, sarebbe Strizzolo il capocannoniere del Modena! Nella ripresa, il Modena cala di intensità, il Lecco cambia marcia, inserisce giocatori dalla panchina e al 13’ Buso accorcia le distanze con una bella azione personale. 2-3. Da lì in poi, il Lecco ci prova a chiudere in dignità il proprio campionato, ma va a sbattere contro il muro difensivo del Modena, dove si fa notare anche il debuttante portiere Filippo Vandelli, modenese doc, entrato al posto dell’infortunato Gagno. C’è spazio anche per un ragazzo promettente del vivaio, Marco Oliva, classe 2005, lanciato in campo da Bisoli nei minuti finali. Della trasferta di Lecco restano le bandiere sventolanti dei 319 tifosi del Modena allo stadio e il loro striscione con scritto: “Rimanga solo chi ha volontà e chi è all’altezza di questa città”. Un pensiero sincero per le necessarie riflessioni della società.