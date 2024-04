Modena al quinto posto e l’Emilia-Romagna la regione più agiata. Questo emerge dalla classifica delle città più ricche a livello nazionale. Come ogni anno le dichiarazioni dei redditi, infatti, permettono di estrapolare dati sulla situazione dell’anno precedente. Per quanto riguarda quelle depositate nel 2023 sul 2022, come da fonte Ministero dell’Economia e delle Finanze viene dimostrato, relativamente alla ricchezza pro-capite che il Comune ligure di Portofino è risultato essere il più ricco, ma gli esperti hanno sottolineato un aspetto importante, quello cioè relativo al fatto che a dominare la classifica generale siano i piccoli comuni, con un basso numero di residenti, molti dei quali particolarmente benestanti e che nel caso decidessero di spostarsi altrove, potrebbero cambiare decisamente l’equilibrio nella bilancia appunto dei redditi del Comune stesso. Più interessanti, per gli esperti, le realtà delle città maggiori, quelle con almeno 160 mila abitanti, come nel caso di Modena che nella top 20 si guadagna il 5° posto con un reddito pro-capite di 27mila 423,3 euro. La prima è Milano con 35mila 285,5 euro seguita da Padova, Parma e Bologna. Con la presenza di tre delle sue città ai vertici della classifica, L’Emilia-Romagna risulta così essere una delle regioni più abbienti in Italia confermando ulteriormente quanto la Pianura Padana resti l’area economicamente più agiata del Paese.