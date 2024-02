Un forte boato che ha fatto tremare persino le pareti, con detriti metallici scaraventati a centinaia di metri di distanza dal punto in cui, in via dell’Industria, oggi pomeriggio poco dopo le 14 è esploso il rimorchio di un camion-cisterna. Siamo nella zona artigianale di Modena Est, nel piazzale della Bitem, storica azienda che produce bitumi destinati anche alla pavimentazione stradale. Un’esplosione avvertita in tutto il quartiere, che ha provocato ingenti danni anche alle ditte limitrofe. Come alla Fonderia Ghirlandina, dove sono saltate alcune vetrate. Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e svolto alcuni accertamenti. Da una prima ricostruzione, pare che si sia trattato di un fatto del tutto accidentale, probabilmente dovuto ad un malfunzionamento della cisterna stessa. La buona notizia è che nessun lavoratore si trovava nei paraggi della cisterna nel momento dell’incidente, che avrebbe quindi potuto avere conseguenze davvero gravi. Fortunatamente, non si è registrato alcun ferito, ma solo tanta paura.