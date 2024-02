Era attesa la decisione finale del consiglio d’Istituto del Barozzi a Modena, sul provvedimento disciplinare nei riguardi dello studente diciottenne rappresentate d’istituto, Damiano Cassanelli. La notifica ufficiale è arrivata ieri sera all’avvocato Stefano Cavazzuti il legale del giovane. Perciò la sospensione ci sarà, ma calmierata per evitare al ragazzo di perdere l’anno scolastico. 12 giorni anziché i 15 richiesti inizialmente. E’ lo stesso avvocato ad anticipare il ricorso al Tar. Ricordiamo che la vicenda che ha prodotto una fortissima eco anche a livello nazionale, sembra essere nata da alcune dichiarazioni rilasciate anche a TvQui dallo studente in cui viene fatto riferimento all’atteggiamento che l’istituto avrebbe preso in occasione dello sciopero, facendo perquisire gli studenti, ricattandoli e intimidendoli. Il Barozzi, come è noto, ha sconfessato tali modalità che, al contrario il legale di Damiano, conferma sulla base di alcune testimonianze. Un iter controverso quello che ne è seguito per arrivare a decidere sul provvedimento oppure no. Mentre il consiglio di classe aveva chiesto la revoca della disposizione perché contrario ad iniziative che limitano la libertà di espressione nella scuola, il Consiglio di Istituto ha invece stabilito per la punizione. La vicenda è arrivata sino al Parlamento, al tavolo del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che alla fine si è espresso seppur contro le aspettative di tanti. Il Ministero all’Istruzione – ha detto – “non ha alcun potere di ingerenza, ma in alcuni passaggi della narrazione fatta dallo studente, secondo il Consiglio di istituto – ha continuato il Ministro – vi sarebbero “significative ripercussioni sulla dignità e la reputazione del personale scolastico e dell’Istituto”. Affermazioni che hanno sollevato ulteriori polemiche.