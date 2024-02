Nel video nel video le interviste a:

Laura Corradini, Cna Formazione

Ormes Corradini, Presidente ITS Marker

Tante le opportunità professionali che il nuovo corso (promosso dalla Fondazione ITS Marker e il supporto di Cna Formazione e dell’Università di Modena e Reggio Emilia, su Restauro e Auto storiche) potrà offrire particolarmente alle nuove generazioni in un ambito, quello automobilistico, che desidera aprire le sue porte anche al mondo femminile. Un percorso professionale che nasce e si sviluppa lungo una terra a fortissima vocazione motoristica e automotoristica. Per offrire le migliori opportunità, il corso prevede che il 40% delle ore sarà dedicato a stage aziendali. Il restauro di modelli di questo tipo è in grande crescita e Modena è nel cuore della Motor Valley emiliana. L’obbiettivo principale per la Fondazione, istituendo questo corso è quello di cercare ragazze e ragazzi motivati che vogliano accrescere le loro competenze senza dimenticare le opportunità fornite.