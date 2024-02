Nel video la conferenza Paolo Bianco, Allenatore Modena FC

In quattro (Tremolada, Bozhanaj, Magnino e Santoro) per una maglia, al posto di Palumbo.

Le parole in conferenza stampa di mister Bianco non hanno risolto ancora il dubbio su formazione e modulo per domani contro il Cosenza.

Oltre al confermato Seculin tra i pali, un altro indizio ci porta a pensare al debutto dall’inizio di Di Stefano.

Sul modulo, mister Bianco non si sbilancia, ma si lascia aperte tutte le possibilità.

Mister Bianco domani affronta Fabio Caserta, amico e compagno di squadra al Catania e all’Atalanta, allenatore del Cosenza, che Bianco considera un avversario molto solido.