Nel video, l’intervista a Marzio Govoni, Presidente Federconsumatori Modena

C’è sempre più bisogno dello Sportello SOS Truffa, un vero pronto soccorso telefonico al numero 800 631 316, al servizio dei cittadini che sospettano di essere vittime di truffe o raggiri, nei modi più diversi. Il bilancio di come è andato il 2023 lo traccia il presidente di Federconsumatori di Modena. Un bilancio, purtroppo, in crescita. Le truffe “porta-a-porta”, seppur in calo, restano odiose proprio perché prendono di mira soprattutto gli anziani e lo stesso vale per i cosiddetti interventi tecnici (tipo idraulico o falegname) trovati su Internet, con servizi e prezzi molto discutibili. Ma la rete ha abbassato molto l’età dei soggetti vittime delle truffe: ragazzi e ragazze ne sono particolarmente colpiti nei casi di acquisti di prodotti online, per non parlare delle cosiddette “truffe sentimentali” con false identità. Ma lo Sportello SOS Truffa cosa può fare? Come può intervenire in generale?