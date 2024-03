Lanci di sassi e bastonate con il sellino di una bici alla stazione delle corriere. Una feroce rissa è scoppiata intorno alle 12.30 tra persone straniere. È ancora tutta da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, ma pare che la tensione sia iniziata tra il Palamolza e il parco Novi Sad, nei pressi delle panchine. È qui che un gruppo di nordafricani avrebbe avvicinato un altro giovane straniero, di 23 anni. Secondo alcune testimonianze, un membro della gang lo avrebbe colpito con forza alla testa con l’asta di ferro del sellino di una bicicletta. Il giovane ferito si sarebbe quindi dato alla fuga verso l’incrocio di Largo Marco Biagi, rincorso dall’aggressore e dal suo gruppo. I veloci attimi dell’inseguimento sono stati visti da alcuni testimoni presenti alla biglietteria, che hanno riferito anche di lanci di sassi da parte degli inseguitori. Subito è stata allertata la Polizia di Stato, che sta raccogliendo elementi utili per ricostruire con esattezza l’ennesima violenta vicenda andata in scena alla stazione delle corriere. Il 23enne ferito è stato medicato dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi, il giovane è stato portato al reparto di traumatologia di Baggiovara con un codice di media gravità.