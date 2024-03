Martedì 19 marzo, alle 21, dallo svincolo 12 nei pressi del cimitero di San Cataldo, prende il via, a cura di Anas, l’intervento di riasfaltatura delle uscite che interessa tutta la tangenziale Pirandello.

I lavori saranno eseguiti di notte, dalle 21 alle 6, e la chiusura degli svincoli avverrà man mano, per il tempo strettamente necessario all’intervento di ripavimentazione, garantendo sempre l’operatività dei percorsi alternativi segnalati sul posto.

L’intervento proseguirà fino al 5 aprile con una sospensione per Pasqua, dal 29 marzo al 2 aprile. Nell’ultima settimana, saranno interessati gli svincoli che ricadono nel Comune di Fiorano, in direzione di Sassuolo.

Tra il 19 e il 22 marzo, saranno interessati dai lavori, sia in uscita sia in immissione, gli svincoli: 12, 10 e 10 bis, 8, 6, 2, 1, in direzione Bologna.

Dal 25 marzo e fino al 5 aprile gli svincoli in direzione Sassuolo: 1,2,3,4 bis, 6,8, 10 e 10 bis, 11, 12, 14, 15 16 bis, Magreta, 29 e 30; lo svincolo 30 anche in direzione Bologna.