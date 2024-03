Non si sa con precisione quando sia stato girato, ma di certo il nuovo video pubblicato su Welcome to Favelas a pochi giorni dal violento arresto di Idrissa Diallo è destinato a fare ancora discutere. Al centro delle riprese ci sono nuovamente i Carabinieri di modena, uno dei quali parrebbe lo stesso coinvolto nell’arresto del 23enne guineano. Le immagini riprendono viale Monte Kosika, a pochi passi dal parcheggio del parco Novi Sad, e due militari che portano alla gazzella un giovane uomo, di origine straniera, ammanettato. I Carabinieri lo conducono all’auto di servizio, ma uno di loro, prima di aprire lo sportello, lo picchia violentemente sul viso

La dinamica, ripresa da lontano, dura pochi secondi. L’uomo ammanettato da quanto si vede dal filmato, è stato colpito mentre dava le spalle al militare, ed è stato poi spinto con forza dentro l’auto. Da quanto si apprende il video sarebbe stato girato circa un anno fa, ma solo oggi è stato recuperato e diffuso sui social, a poche settimane dalle immagini che hanno testimoniato alcune fasi dell’arresto avvenuto di fronte al Teatro Storchi ai danni di Idrissa Diallo. In quel frangente un Carabiniere aveva picchiato con pugni e schiaffi il 23enne, colpendolo ripetutamente al volto, al fianco e allo stomaco. Gli accertamenti per fare piena chiarezza su quanto accaduto sono in corso; nel frattempo, i due militari sono stati temporaneamente reimpiegati in altri incarichi