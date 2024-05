Foto di copertina d’archivio

Sono giorni di forte attività per i Vigili del Fuoco di Modena e provincia chiamati ad attivarsi sulle varie aree sferzate da forti piogge e raffiche di vento, come è accaduto ieri nel tardo pomeriggio. Poco dopo le ore 19 si è abbattuto un forte temporale sulla provincia di Modena, questa volta le richieste di intervento ai Vigili del fuoco sono giunte principalmente dalla zona sud-est del capoluogo. Sono state impiegate tre squadre fino a tarda serata per fare fronte a una dozzina di interventi, tra cui alberi caduti che occupavano suolo pubblico e prosciugamenti di garage e cantine allagate. Nella stessa serata in una abitazione di via Modenese a San Cesario è avvenuto uno scoppio che ha coinvolto una caldaia in una abitazione civile. Tre persone sono rimaste ferite, una in modo grave, probabilmente erano intente ad effettuare operazioni di manutenzione sull’apparecchiatura. Sul posto la squadra del distaccamento VVF di Vignola, oltre al 118 e ai Carabineri.