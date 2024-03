Nel video le interviste a:

-Tommaso Fabbri, Direttore Dipartimento di Economia Marco Biagi

-Carlo Adolfo Porro, Magnifico Rettore UniMore

Ventidue anni fa moriva, sotto sei colpi sparati dalle Nuove Brigate Rosse, Marco Biagi. Domani è la data esatta dell’anniversario, ma Modena ha anticipato le celebrazioni con due giorni di convegno internazionale nelle sale della Fondazione che porta il nome del giuslavorista. Presente al momento del saluto delle autorità e del Magnifico Rettore, la vedova Biagi, Marina Orlandi. Era atteso ma non si è presentato, l’ex ministro del Lavoro Tiziano Treu. Il convegno internazionale, iniziato nel pomeriggio di oggi, tratta il tema del lavoro in una società in continuo e veloce cambiamento.

Ventidue anni sono passati dalla sua morte, ma l’insegnamento di Marco Biagi continua ad essere preso come riferimento, ancora oggi per l’università tutta