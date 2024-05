Nel video l’intervista a:

– Avv. Cosimo Zaccaria, Legale agenti indagati

– Angela Pigati, Legale agenti indagati

Si è svolta oggi in tribunale a Modena l’udienza per l’archiviazione del fascicolo sulle presunte percosse e torture che 11 detenuti avevano denunciato durante la drammatica rivolta al Sant’Anna nel marzo del 2020. Oggi in aula si sono tenuti gli interventi dei difensori degli agenti che concordi con la Procura chiedono di archiviare le accuse. Di parere opposto i legali dei detenuti e l’associazione Antigone che si sono opposti all’archiviazione, chiedendo un supplemento di indagine davanti alla GIP Carolina Clò. Gli stessi internati avevano presentato documentazioni e referti delle visite fatte dopo essere stati trasferiti in altre carceri a seguito della sommossa. Per la Procura invece queste denunce sarebbero senza fondamento. Dalle indagini condotte dalla Squadra Mobile non sarebbero emerse situazioni allarmanti in seno alla rivolta, da qui, la richiesta di archiviazione.