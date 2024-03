Nel viedeo l’intervista a Andrea Saltini, Artista “Gratia Plena”

È vero, l’arte è soggettiva. Ognuno può esprimere un giudizio, un’opera contemporanea può piacere come no. Ma perché negare a priori la versione ufficiale del suo artista? Quelle buone intenzioni, figlie di un elaborato percorso artistico-spirituale che hanno portato il carpigiano Andrea Saltini alla realizzazione della sua “Gratia Plena”, mostra inaugurata lo scorso 2 marzo nella chiesa di Sant’Ignazio, al cui interno c’è il Museo diocesano d’arte sacra dove sono esposte le tele, compresa quella accusata da alcuni di essere “blasfema” per immagini con ambiguità sessuale. Un’esposizione che sta sollevando malcontenti tra le associazioni cattoliche, con la Diocesi emiliana schierata fin dal principio in difesa di Saltini che si è raccontato, in un tutt’uno con la sua arte, ai nostri microfoni.