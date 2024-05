Nel video l’intervista a Gianluigi Lanza, Direttore Artistico “Nonantola Film Festival”

Il “Nonantola Film Festival” – che si articola nella rassegna cinematografica e nella gara “4 giorni corti” – è il festival della “seconda possibilità”: un’importante cassa di risonanza per opere prime e seconde che non hanno avuto successo nelle sale cinematografiche.

Il secondo week end del Festival è alle porte, in programma al Cinema-Teatro “Massimo Troisi” di Nonantola: ne abbiamo parlato con Gianluigi Lanza, Direttore Artistico insieme a Massimo Bondioli.

Quest’anno il “Nonantola Film Festival” è diventato maggiorenne, ha compiuto 18 anni (gli ultimi 7 dei quali sotto la direzione artistica di Gianluigi Lanza).

Uno dei momenti clou del Festival si vivrà sabato sera, con il Galà di chiusura della gara “4 giorni corti”.

La giuria di qualità, composta da cinque professionisti del settore, assegnerà i premi principali, più eventuali menzioni d’onore: ci sarà anche il premio del pubblico presente in sala e il premio dei corti (che si possono vedere online su http://www.nonantolafilmfestival.it).

Per domenica 12 maggio, al mattino, è prevista una Masterclass con il regista Andrea Adriatico sul tema “Il cinema e il genere” e verrà presentato il suo primo lungometraggio “Il vento, di sera”, uscito nel 2004, esattamente vent’anni fa.