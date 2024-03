Nel video, le interviste a :

Alberto Giuliani, coach Modena Volley

Bruno Mossa de Rezende, alzatore Modena Volley

Non è stata la gara3 che i tifosi del Modena Volley speravano. Trento ha schiantato il sestetto di Alberto Giuliani per 3-0 (parziali 25-22 25-19 e 25-21), dimostrando di essere nettamente più forte. Lo ha ammesso lo stesso Giuliani. Unico rimpianto: non aver vinto al “PalaPanini” in gara2 e non aver, quindi, allungato la serie, portando di nuovo Trento a Modena. Ma per il resto, Giuliani – da quando è arrivato – ha fatto il possibile. A fine match, l’amara analisi su tutta la stagione da parte del capitano Bruno. La stagione del Modena Volley, in realtà, non finisce qui: ora due settimane di lavoro in palestra e poi il via al torneo per il 5° posto, con le altre eliminate dai playoff (sicuramente Verona, le altre saranno le perdenti di Civitanova-Monza e Milano-Piacenza), per la conquista di un posto in Europa, nella Challenge Cup.