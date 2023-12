Nel video le interviste a Giorgia Silvestri, Coordinatrice Sportello Ervis Modena e ad Andrea Bosi, Assessore alla Legalità Comune di Modena

Sono 80 le vittime di reato seguite ad oggi dallo Sportello Ervis di Modena. Di queste, il 64% è donna. Chi per discriminazioni, per furti o truffe, ma soprattutto nell’ultimo periodo chi per aggressioni e violenze. Molteplici sono i reati subiti, per i quali i modenesi scelgono di chiedere supporto allo sportello Ervis, progetto inaugurato circa un anno fa e che ha sede al piano terra del complesso R-Nord, a pochi metri dal posto decentrato della Polizia Locale. Oggi, una tavola rotondo per fare il punto sui risultati.

Nell’ambito delle attività del centro, infatti, gli operatori accolgono le vittime di qualsiasi reato fornendo loro accoglienza, orientamento e sostegno, garantendo sempre la massima riservatezza, oltre alla possibilità di accedere a fondi di risarcimento e di tutela.

Un servizio di prossimità, per assicurare tutela e sicurezza alla comunità.