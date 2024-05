Nel video l’intervista a Francesco Vincenzi, Presidente Consorzio Bonifica Burana

A determinare le azioni del Consorzio della Bonifica Burana, sia nel 2023 che in questi primi mesi del 2024 è la variabilità climatica che mette il Consorzio nelle condizioni di doverla gestire sempre più spesso. Il 2023 verrà ricordato infatti per gli eventi di se­gno opposto del mese di maggio che ha registrato valori di precipitazioni eccezionali e la drammatica alluvione in Romagna. Proprio per essere resilienti ai cambiamenti e conservare la risorsa irrigua il Consorzio attua i progetti del P.N.R.R. Tra i progetti finanziati l’ammodernamento delle canalette di distribuzione della risor­sa idrica nel distretto irriguo di Nonantola, la riqualificazione del Sistema Irriguo del Distretto di Bondeno (FE) e anche quelli al Sistema Irriguo del Distretto Irriguo Diversivo di Cavezzo nei Comuni Di Mirando­la, Medolla, Cavezzo, San Prospero, Bomporto, San Felice S/P, Finale Emilia. Altri sono in fase di realizzazione e parte in fase di progettazione definitiva.