Saranno i ragazzi delle scuole superiori cittadine a creare il messaggio più efficace per dire no alla droga. Un invito che verrà poi rilanciato sui canali social: il medium dei giovani per parlare ai giovani. È stato lanciato attraverso il bando nazionale “Scuole Sicure”, questo concorso di idee che mette in palio tre buoni per l’acquisto di materiale scolastico. Le regole per partecipare al concorso sono semplici: sono incluse tutte le classi delle scuole superiori del territorio comunale; per ogni istituto possono partecipare al massimo due classi e gli elaborati dovranno essere inviati per pec, posta elettronica certificata entro le 18 del 2 marzo prossimo. Alle classi che intendono partecipare viene chiesto di elaborare un concept della campagna, proponendo un’idea creativa che riassuma il concetto del messaggio in modo emozionale e l’utilizzo di elementi grafici. Oltre a ciò le classi dovranno proporre uno o più post pensati per Instagram, il social che al giorno d’oggi va per la maggiore tra adolescenti e ragazzi. Verranno premiati i 3 migliori elaborati, con buoni acquisto per materiale scolastico da 650, 300 e 250 euro per rispettivamente il primo, secondo e terzo classificato.