Temi di strettissima attualità, come la guida in stato di ebbrezza e l’omicidio stradale, sono stati al centro della giornata di formazione degli operatori di Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine che ha avuto luogo oggi al Comando della Municipale di Modena. Un momento in cui queste problematiche sono emerse in tutta la loro drammaticità. Nel solo territorio comunale di Modena, nel 2019 gli incidenti con esito mortale rilevati dalla Polizia locale sono aumentati, passando da 8 a 12. E il 2020 si è aperto con un nuovo sinistro che ha avuto come vittima un minorenne. Un bilancio che vede tra le sue cause, nuovi fattori. Il fine dell’incontro è stato quello di fare il punto e di trovare nuove soluzioni di coordinamento per aumentare la sicurezza stradale. Durante la mattinata sono state approfondite le tematiche, anche da un punto di vista giuridico, della guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti, omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime, con l’intervento del Procuratore Capo Paolo Giovagnoli, che ha fatto appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini.

