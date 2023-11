Un ricco programma per avvicinarsi al periodo natalizio, con tanti eventi e iniziative dedicate alle feste, a partire dal prossimo 2 dicembre. Così la Città di Castelfranco si prepara per la sacra ricorrenza del calendario cristiano, con gli appuntamenti che termineranno domenica 7 gennaio 2024. Tutti gli eventi, per cittadini di tutte le età, sono organizzati con il contributo di oltre 20 associazioni del territorio.

Tra le iniziative permanenti, ci sono la pista di Piazza della Vittoria e il suggestivo presepe meccanico della Parrocchia di Piumazzo. Il tema scelto per quest’anno è “Natale di pace”, rappresentato dall’immagine di un Babbo Natale vestito con i colori della bandiera arcobaleno.