ROCK NO WAR E SOLIDARIETA’, “L’ACQUA E’ VITA” IL NUOVO PROGETTO...

ROCK NO WAR E SOLIDARIETA’, “L’ACQUA E’ VITA” IL NUOVO PROGETTO DI GIORGIO AMADESSI

E’ stato presentato ieri pomeriggio nella prestigiosa cornice di Florim, azienda leader nel settore ceramico, il nuovo progetto di Rock No War guidato da Giorgio Amadessi. Una iniziativa messa in campo con il mondo imprenditoriale modenese che mira a costruire pozzi e progetti idrici in diverse parti del mondo.